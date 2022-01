Blinken i Ukraine opfordrer Putin til at vælge fredelig sti

Ruslands militære oprustning ved Ukraines grænser betyder, at den russiske præsident, Vladimir Putin, ”med meget kort varsel” kan beordre et angreb på Ukraine. Det siger USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, under et besøg i Ukraine onsdag. - Vi ved, at der er planer på plads, som kan øge den styrke endnu mere med meget kort varsel. Og det giver præsident Putin kapaciteten - også med meget kort varsel - til at øge aggressionerne mod Ukraine, siger han.

Blinken tilføjer, at han håber, at Rusland vælger at gå den diplomatiske vej, når han senere denne uge mødes med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov. - Jeg har et stærkt håb om, at vi kan holde dette på en diplomatisk og fredelig sti. Men i sidste ende er det præsident Putins beslutning, siger han. De to udenrigsministre skal mødes i Geneve fredag for at drøfte Ukraine-situationen. Blinken advarer om, at hvis Putin fravælger diplomatiet, så tilvælger han ”konfrontation og konsekvenser for Rusland”.

Rusland har over de seneste måneder opbygget militært ved grænsen til Ukraine med titusinder af soldater. Frygten i Ukraine og Vesten er, at Rusland gør klar til en invasion af landet. Det har Rusland gentagne gange afvist. USA har onsdag bekræftet, at man har lovet Ukraine yderligere 200 millioner dollar - godt 1,3 milliarder kroner - som støtte til sikkerheden i lyset af den russiske trussel. Allerede før Ruslands tropper rykkede til Ukraines grænse i slutningen af sidste år, havde administrationen under USA’s præsident, Joe Biden, givet 450 millioner dollar i militær støtte til landet. Det svarer til cirka 2,95 milliarder kroner.

USA slog tirsdag alarm over risikoen for et russisk angreb mod Ukraine.

Amerikanske embedsmænd har hævet trusselsniveauet. De siger, at krisen er ved at nå et farligt stadie. - Vi mener, at vi nu er der, hvor Rusland på et hvilket som helst tidspunkt kan indlede et angreb på Ukraine, sagde pressesekretær i Det Hvide Hus Jen Psaki tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters