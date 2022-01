Tonen skærpes mellem USA og Rusland trods diplomatisk møde

Rusland siger, at der ikke vil blive ført flere forhandlinger om Ukraine, før Vesten har reageret på russiske krav. Den russiske avis Kommersant skriver imidlertid, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, fredag vil mødes med sin amerikanske modpart, Anthony Blinken, i Genève. Meldingen bekræftes af embedsmænd i Washington, som siger, at Blinken vil forsøge at finde nye diplomatiske spor. Embedsmænd i USA siger samtidig, at russiske styrker i Hviderusland forøger truslen.

Russiske styrker og militær udrustning er ved at ankomme til landet, efter at Hviderusland præsident, Aleksandr Lukasjenko, har sagt, at Rusland og Hviderusland vil holde en fælles militærøvelse i februar. Meddelelsen om de russiske styrkers ankomst kommer på et tidspunkt, hvor der er stærke spændinger mellem øst og vest i forbindelse med krisen i Ukraine. Amerikanske embedsmænd siger, at USA ønsker fred, men forbereder sig på en mulig konflikt. Kilderne i præsident Joe Bidens administration siger, at USA vil begynde at optrappe militær støtte til Ukraine, hvis russerne fortsætter på samme måde.

Blinken ventes onsdag at tage til den ukrainske hovedstad, Kijev. Torsdag skal han mødes med USA’s europæiske allierede - blandt andet i Berlin. Det russiske udenrigsministerium var tilbageholdende med informationer tirsdag, men det bekræftede i en erklæring, at Lavrov og Blinken havde været i kontakt for at tale om flere kontakter snart. Forhandlinger i Genève, Bruxelles og Wien i sidste uge førte ikke til færre spændinger i konflikten. Her insisterer Rusland på at få sikkerhedsgarantier, som indebærer, at Nato skal opgive alliancens grundlæggende principper om at holde dets døre åbne for nye medlemslande. Blinken har på sin side understreget betydningen af at fortsætte diplomatiske forhandlinger, selv om Washington rent ud har afvist de krav, der kommer fra Rusland.

