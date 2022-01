Det britiske forsvar har fulgt USA’s eksempel og indledt leverancer af våben til Ukraine, der skal kunne affyres mod russiske kampvogne i tilfælde af en invasion.

»Vi har besluttet at forsyne Ukraine med lette panserværnsvåben,« sagde den britiske forsvarsminister Ben Wallace mandag under en debat i Underhuset uden at præcisere typen eller mængden af våben.