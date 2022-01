Russiske styrker er i Hviderusland forud for øvelse

Hvideruslands Sikkerhedsråd siger, at russiske styrker og militær udrustning er ved at ankomme til landet, efter at der tidligere er givet meddelelse om en stor fælles militær øvelse.

Det skriver det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Hviderusland præsident, Aleksandr Lukasjenko , har tidligere sagt, at Rusland og Hviderusland ville holde en fælles militærøvelser i februar.