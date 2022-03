Engin Ipci havde aldrig forestillet sig, at han skulle lave sit eget øl.

Den 38-årige tyrkiske ingeniør ved Ikea og hans jævnaldrende hustru, arkitekt Nilgün Ipci, havde det godt med ikke at være alt for bundet til pligter i deres lejlighed på 3. sal i Istanbul, men nu begynder de hver morgen med at