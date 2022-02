Efter statsrådet blev kongen syg med forkølelse, og stor var lettelsen, da han blev testet negativ for corona og i øvrigt efter nogle dage viste sig at være i bedring.

Som da barnebarnet Ingrid Alexandra for nylig fyldte 18 år og i et statsråd blev lykønsket af blandt andre kongen og statsminister Jonas Gahr Støre.

Kong Haralds popularitet forklares ofte med evnen til at samle befolkningen i svære tider. Ved tiåret for terrorangrebet i Oslo og på Utøya talte han ved en mindehøjtidelighed om, hvor vigtigt det er, at nye generationer lærer om den 22. juli 2011.

»Det skylder vi alle de dræbte, de pårørende, de berørte og os selv. Både for at blive bedre mennesker, for at blive et klogere folk og for at skabe et endnu bedre Norge for dem, som kommer efter os.«

Men han kan også bide fra sig. Som da han i samme anledning beklagede, at det norske samfund ikke har gjort nok for at stå sammen og modarbejde de mørke kræfter.

»Det er jeg ked af.«

En dygtig sejler

Kong Harald var i årene som kronprins en ivrig sejlsportsmand, og det siges, at hans medaljer fra EM og VM stadig pryder hjemmet. Han gjorde sig også bemærket ved OL i 1964 i Tokyo og nogle år senere ved OL i Mexico og München.