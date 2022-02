80 år: Penge kan ikke købe alt, lærte Michael Bloomberg, da han prøvede at blive USA’s præsident. Men så kan man jo give nogle af pengene væk.

Alt kan lade sig gøre i USA, siges det, og det var et mundheld, som mange kommentatorer måtte ty til, da velhaveren fra New York Donald Trump til deres store overraskelse vandt præsidentvalget i USA i 2016. Det var en bedrift, der blev lagt mærke til hos andre rigmænd. Eller sådan ser det i hvert fald ud. For Michael Bloomberg, en anden stenrig mand fra New York, meddelte i 2019, at nu ville han også være præsident.

Han meldte sig som kandidat til at blive nomineret som Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020. Dermed så det en kort overgang ud til, at det ikke var utænkeligt, at præsidentvalget i 2020 ville stå mellem den siddende republikanske præsident, Donald Trump, og demokraten Bloomberg, begge fra den rige elite i New York. Sådan gik det ikke. Bloomberg nåede at bruge en formue på valgreklamer, inden han blev kørt over i kandidatdueller og endte med at trække sig. Om sit store pengeforbrug i valgkampen sagde han, at det var en investering i USA.

»Min investering er at fjerne præsident Trump.« Nu ser det ud til, at det politiske tog er kørt. Bloomberg har i hvert fald alderen imod sig, nu hvor han fylder 80 år. Chef i New York Michael Bloomberg har prøvet at bide skeer med politik før. Han var i en årrække borgmester i New York. Her fik han undervejs byrådet med på at ændre reglerne, så han – og byrødderne – helt ekstraordinært med begrundelse i den daværende finanskrise kunne sidde i tre perioder, selv om byen egentlig har en regel om, at man højest kan sidde i to. Han tiltrådte i 2001, og da var han republikaner, men da han forlod jobbet i 2014, var han partiløs. Han vendte tilbage til sit arbejde for Bloomberg L.P., som er hans nyhedsbureau for markedsnyheder.

Og han brugte, som han ofte har gjort, tid og mange penge på velgørenhed. I 2018 meldte han sig ind hos Demokraterne. Michael Rubens Bloomberg blev født i Brighton, Massachusetts. Han studerede på Johns Hopkins University og på Harvard, hvor han i 1966 fik sin MBA. Han fik arbejde i finansselskaber, herunder Salomon Brothers, men i 1981 etablerede han så egen virksomhed, nemlig Bloomberg L.P. Det var i den spæde start for it, og hans firma arbejdede med datasikkerhed. Virksomheden udviklede sig til også at sælge finansnyheder og data om børser, og pengene væltede ind hos Michael Bloomberg. På magasinet Forbes’ liste over de 400 rigeste amerikanere i 2021 lå Bloomberg nummer 10. Han er god for 70 mia. dollars, som er omkring 450 mia. danske kroner. /ritzau/