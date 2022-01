27/01/2022 KL. 11:45

Et strandet olietankskib på Rødehavet er en tikkende miljøbombe

Et rustende olietankskib lastet med mere end 1 mio. tønder olie er blevet efterladt i konfliktzonen ud for Yemens kyst og er i så dårlig stand, at eksperter advarer om en mulig miljøkatastrofe.