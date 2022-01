Så Ole Wøhlers Olsen, der gik på pension fra Udenrigsministeriet i 2010, satte sig ikke bare hen i en lænestol, men i stedet fortsatte han med at arbejde, men nu med langt friere tøjler end de diplomatiske.

Det kan være svært at lægge fremmede lande og rejseri fra sig, når man har haft en lang karriere som ambassadør.

Så det er et berejst liv, han kan se tilbage på med en 40 år lang karriere i Udenrigsministeriet og et arbejde som diplomat og ambassadør i en stribe lande.

Han begyndte at holde foredrag for at fortælle om sit liv og sine mange oplevelser, og Ole Wøhlers Olsen, selv mangeårigt medlem af Eventyrernes Klub, blev desuden rejseleder for rejser til Nordafrika og Mellemøsten.

Kærligheden til Mellemøsten begyndte at gro, da han som ung rejste i området, og den blomstrede, da han var diplomat.

»Det var fascinerende at opleve en anden kulturel verden, for eksempel første gang man hører muezzinen kalde til bøn fra minareterne. Det er en fascinerende verden, og den ligger lige uden for vores dør,« sagde Ole Wøhlers Olsen, da han fyldte 75 år.

»Hvad der foregår i den verden, påvirker jo også Europa, især i disse år, hvor vi ser flygtningestrømmen på grund af de ulykkelige situationer, der er rundtomkring.«

Betagelsen fik Ole Wøhlers Olsen til som ung at lære sig så meget af sproget på universitetet, at han kan konversere på arabisk. Derudover valgte han også at konvertere til islam.