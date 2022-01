Katolikker og protestanter i Nordirland er normalt ikke enige om ret meget.

Men nu vender de politiske partier fra begge parter sig imod en plan fra Boris Johnson om at vaske tavlen ren efter årtiers stridigheder.

Den britiske premierminister ønsker at sætte en stopper for retssagerne mod britiske veteraner, der beskyldes for at have begået forbrydelser under 30 års væbnet konflikt i Nordirland fra 1968.