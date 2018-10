»Parteret« og »vansiret«: Anonyme kilder påstår, at ligdele fra forsvundet journalist er fundet

Legemsdele af den dræbte journalist Jamal Khashoggi er angiveligt blevet fundet.



Det oplyser anonyme kilder til den britiske tv-station Sky News.

Én af kilderne fortæller ligeledes, at der skulle være blevet fundet ligdele i den saudiske konsuls have.

Ifølge Sky News skulle journalisten være blevet »parteret«, og hans ansigt skulle være »vansiret«.

Nyheden om, at Khashoggis ligdele angiveligt skulle være dukket op, kommer samme dag som Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, holdt en tale i landets parlament om den spektakulære sag, der har været på alles læber i flere uger.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, krævede mandag at få udleveret de 18 personer, der er anholdt for mordet på journalisten Jamal Khashoggi, til retsforfølgelse i Tyrkiet. Foto: Presidential Press Service via AP/Pool

Erdogan fremlagde ikke konkrete beviser på mordet på journalisten, men stillede sig meget kritisk over for det saudiske styres forklaringer på Khashoggis død - eller mangel på samme - og stillede netop spørgsmålstegn ved, hvor liget af den systemkritiske journalist var blevet gemt af vejen.

»Hvorfor kom et hold på 15 mænd til Istanbul? Hvem gav dem ordren? Hvorfor kom der så mange forskellige forklaringer? Hvorfor har vi ikke fundet liget?« lød det fra Erdogan tirsdag formiddag.

Den tyrkiske præsident sagde samtidig, at Tyrkiet er i besiddelse af beviser, der dokumenterer, at mordet var nøje planlagt af saudiarabiske embedsmænd flere dage i forvejen.

Jamal Khashoggi blev sidst set i live den 2. oktober.

Her gik han ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul for at få styr på nogle papirer i forbindelse med sit forestående bryllup.

En videooptagelse fra overvågningskameraer viser, at systemkritikeren gik ind på konsulatet. Det saudiarabiske styre har aldrig kunnet bevise, at han gik ud derfra igen.

Det angivelige fund af Jamal Khashoggis legemsdele modsiger det saudiske styres tidligere forklaringer om journalistens død.