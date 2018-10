Orkanen Willa kan blive den kraftigste, der har ramt Mexicos vestkyst

I Nord-og Mellemamerika er man hårdt prøvet, hvad orkaner angår. Knapt er orkanen Michael løjet af, før orkanen Willa nærmer sig den mexicanske stillehavskyst.

Og det med en kraft, der kan gøre orkanen Willa til den stærkeste, der nogensinde har ramt Mexicos vestkyst.

Ifølge CNN er Willa på vej som en potentielt katastrofal kategori 5 storm efter at have oplevet, hvad National Hurricane Center har kaldt "eksplosiv" styrkelse i løbet af de seneste 48 timer.

Den nuværende intensitet er lidt kraftigere end orkanen Michael, da den nåede land i Florida Panhandle for mindre end to uger siden.

Hurricane Willa strengthens to Category 5; forecast to pound Mexico's west coast. https://t.co/zyBUfHXbYY pic.twitter.com/V0ROHiZw9m— Breaking News (@BreakingNews) October 22, 2018

Fra søndag morgen til mandag morgen øgedes orkanen Willas fart med 80 km/t på kun 24 timer og gik fra en tropisk storm lørdag morgen til en kategori 5 på mindre end 48 timer.

Orkanen Michael: Nu begynder arbejdet for at finde de overlevende og de døde To mennesker er meldt dræbt i en af de stærkeste orkaner, som nogensinde ifølge målinger har ramt USA's fastland. Myndighederne frygter, at det tal vil stige, og stormen er ikke ovre endnu.

Ifølge den officielle prognose fra National Hurricane Center forventes det, at Willa vil svækkes før landgang, men stormen forventes stadig at være en kategori 4 i den høje ende, når den går i land tirsdag eftermiddag.

Willa befinder sig mandag aften dansk tid omkring 175 miles sydvest for Puerto Vallarta. Orkanen forventes at gå i land nær grænsen til staterne Sinaloa og Nayrit syd for byen Mazatlan.