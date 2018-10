Australien undskylder for seksuelle overgreb mod børn

Australien giver en officiel undskyldning for seksuelle overgreb begået mod børn i offentlige institutioner.

Det siger Australiens premierminister, Scott Morrison, i en tale til det australske folk i landets parlament mandag.

Han erkender, at staten har fejlet og svigtet sit ansvar ved ikke at stoppe de "onde, mørke forbrydelser", som er begået over årtier.

- Det blev gjort af australiere mod australiere, fjender midt i blandt os, sagde premierministeren under talen, som også blev tv-transmitteret.

Han beklager, at overgrebene fik lov at finde sted "dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, årti efter årti" i skoler, kirker, ungdomsklubber, spejdergrupper, børnehjem og sportsklubber.

Undskyldningen kommer i kølvandet på en rapport, som er udarbejdet af en kommission, der i fem år har efterforsket et omfattende seksuelt misbrug af børn i landet.

Undersøgelseskommissionen konkluderede, at der er begået titusindvis af tilfælde af seksuelt misbrug gennem årtier, og at australske institutioner "på det groveste har fejlet" i deres opgave med at tage sig af landets børn.

- I dag siger vi undskyld til de børn, vi har svigtet. Undskyld, lød det mandag fra premierministeren.

- Til generationer i fortiden og nutiden. Undskyld.

I parlamentet blev der efter talen holdt et minuts stilhed for ofrene for seksuelt misbrug.

På tilhørerpladserne foran parlamentet var der opsat en storskærm, hvor talen blev vist. Her var både ofre for seksuelle overgreb samt pårørende mødt op.

Heriblandt flere pårørende, som havde medbragt skilte med navnene på de ofre, som ikke længere lever til at høre undskyldningen.

Kommissionens konklusioner har særligt været et hårdt slag for den katolske kirke i Australien, hvor flere katolske præster efterfølgende har beklaget kirkens "skamfulde" historie.

Ifølge kommissionen har syv procent af alle katolske præster i landet været anklaget for overgreb mellem 1950 og 2010.