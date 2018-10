Løkke: Mere samarbejde er nødvendig for hele verden

Det er afgørende, at mange lande samarbejder for at stoppe den globale opvarmning og begrænse verdens fattigdom.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), før flere statsledere lørdag skulle vedtage Københavnserklæringen ved P4G-topmødet.

Deltagerne vil bekæmpe klimaforandringer og nå FN's mål for en bæredygtig udvikling (SDG).

- Nu er det tid til handling. For tre år siden vedtog vi bæredygtighedsmålene i FN. Samme år lavede vi klimaaftalen i Paris, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi tror meget på at bringe forskellige kræfter sammen: Civilsamfund, nødhjælpsorganisationer, virksomheder, akademia (forskere) og regulatorer på lokalt og nationalt plan. Det er vejen frem.

Ved P4G topmødet i København deltager regeringer, multinationale selskaber, iværksættere, forskere og civilsamfund fra 53 lande.

Idéen er at skabe samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder.

Partnerskaberne skal blandt andet skaffe strøm til Afrika. Skabe rent drikkevand i ulande. Erstatte dieselbusser med renere alternativer i Latinamerika.

Topmødet i København har skaffet mindst 450 konkrete idéer på bordet, påpeger statsministeren.

- Det viser bare, at vi har ramt en nerve derude. Mange vil gerne erstatte ord med handling, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det er ikke en mulighed at lade stå til. Uden en indsats mod klimaforandringer rammes vi alle, også Danmark. Det gælder også kamp mod fattigdom: Rent vand, færre fattige og mere uddannelse, mener han.

- Så står vi med et Afrika, som fordobler sin befolkning over ganske få år. Hvis der ikke er et håb om en god fremtid på det afrikanske kontinent, så intensiveres rejsen mod Europa, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Med alt, hvad det giver af usikkerhed, utryghed og problemer. På det helt praktiske plan må man bare helt stilfærdigt sige, at masser af danske virksomheder har de kompetencer, vi har brug for.

Det næste P4G-topmøde holdes i 2020.