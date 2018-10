Amnesty tror ikke på Saudi-Arabiens "upartiske" efterforskning

Menneskerettighedsorganisationer er bekymrede for, at saudierne med deres efterforskning af Jamal Khashoggis død forsøger at dække over sandheden.

Det siger Rawya Rageh, ledende rådgiver i Amnesty International, som ikke giver meget for Saudi-Arabiens egen efterforskning og derfor kræver en uafhængig undersøgelse af drabet på journalisten.

»Vi beder om en uafhængig, upartisk og troværdig undersøgelse og er bekymrede for, at saudierne får lov til at undersøge sig selv,« siger hun ifølge nyhedsbureauet AP.

Amnesty International forsøger via en kampagne og en underskriftindsamling at få FN's generalsekretær Antonio Guterres til at gå ind i sagen.

Forsvunden journalist i sin formodet sidste klumme: Den arabiske verden har fået for frie tøjler

Saudi-Arabiens nyeste forklaring om, at Jamal Khashoggi kom i slåskamp inde på konsulatet, ændrer ikke ved den opfattelse, uddyber hun ifølge AP og siger, at flere andre organisationer sammen med Amnesty kræver, at sandheden kommer frem.

Saudi-Arabien har i flere uger hævdet, at Jamal Khashoggi forlod konsulatet i Istanbul i god behold, men fredag ændrede forklaringen sig til, at han ved et uheld døde under en slåskamp med andre på konsulatet.

Tyrkiet, som har foretaget sin egen efterforskning, hævder derimod at have bevis på, at Khashoggi blev dræbt og parteret, hvorefter man gjorde konsulatet grundigt rent for at skjule sine spor.

Regimet bad ham tie stille: Men kritikken forstummede ikke, og nu er han forsvundet

Det Hvide Hus' pressetalskvinde Sarah Sanders meddelte natten til lørdag dansk tid, at man anså Jamal Khashoggis død for en »tragisk hændelse«, samt at man »anerkender« Saudi-Arabiens efterforskning.

»Vi vil fortsat følge efterforskningen og søge retfærdighed,« skrev Det Hvide Hus i meddelelsen.

USA's præsident, Donald Trump, kalder Saudi-Arabiens udmelding for »et godt første skridt«, men ville fredag ikke uddybe, hvilke eventuelle konsekvenser drabet vil have for de to landes forhold.

Jamal Khashoggi var saudisk statsborger, men boede i Washington i selvvalgt eksil, hvorfra han skrev klummer i Washington Post om den manglende frihed i Saudi-Arabien og resten af Mellemøsten.