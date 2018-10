Tyrkiet vil holde topmøde om Syrien i Istanbul

En tyrkisk embedsmand siger, at der i denne måned vil blive holdt et topmøde i Istanbul om Syrien for lederne af Tyrkiet, Frankrig, Tyskland og Rusland.

En talsmand for det tyrkiske præsidentkontor, Ibrahim Kalin, siger i en erklæring, at topmødet vil finde sted den 27. oktober.

Rusland og Tyrkiet nåede i sidste måned frem til en aftale om at oprette en demilitariseret zone i den nordvestlige Idlib provins, hvormed de syriske regeringsstyrker er forhindret i at indlede en militær offensiv i den sidste provins, hvor oprørsgrupper står stærkt.

Kalin siger, at alle aspekter ved den syriske konflikt ventes at blive taget op ved mødet - blandt andet den militære situation og bestræbelser på at få indgået en aftale om en varig fredsløsning.

I Berlin bekræfter en regeringstalsmand, at forbundskansler Angela Merkel vil deltage i topmødet, hvor de øvrige deltagere ifølge planen er Tyrkiets leder, Recep Tayyip Erdogan, den russiske præsident, Vladimir Putin, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Den oprettede militære zone i Idlib-regionen, som er hjem for tre millioner, er 15-20 kilometer bred. Den skal dele oprørere og regeringsstyrker, så et blodbad forhindres. Jihadist-grupper i Idlib skulle ifølge aftalen sørge for, at alle tunge våben blev fjernet fra den demilitariserede zone.

James Jeffrey, som er USA's særlige repræsentant i spørgsmål om Syrien, kalder aftalen, som Rusland og Tyrkiet har fundet frem til, et vigtigt skridt fremad.

Han siger, at det fastfryser situationen og er med til at forebygge nye blodsudgydelser i den syv år lange krig.

I Genève siger FN-kilder fredag, at Syriens regering har opgivet en stærkt omstridt lov, der ville give myndighederne ret til at beslaglægge al fast ejendom, som er efterladt af flygtede civile.

Diplomater siger, at dette er et godt tegn, som viser, at "diplomati kan vinde - selv i Syrien".