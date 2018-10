Glade canadiere tømmer cannabis-butikker efter legalisering

Adskillige canadiere fortsatte torsdag i stor stil med at udnytte landets legalisering af cannabis, der trådte i kraft natten til onsdag.

Således var der torsdag endnu en gang lange køer ved flere af de canadiske cannabis-butikker. Flere butikker har også meldt udsolgt allerede på andendagen for den landsdækkende legalisering.

Blandt de canadiere, der er godt tilfredse med legaliseringen, er 41-årige Genevieve Depres. Hun var allerede onsdag på plads for at få fingre i rusmidlet, der altså var forbudt for blot to døgn siden.

- Jeg ryger ikke normalt, men fordi det var en historisk dag for Canada, så tænkte jeg, at jeg ville prøve, siger hun.

Hun røg cannabis med et lavt indhold af det aktive stof THC.

Canadiske hashkøbere strømmer til butikkerne

- Hold da op, det er for fedt, lyder reaktionen fra Genevieve Depres, der torsdag var vendt tilbage til en butik for at købe mere cannabis.

Og selv om de fleste var glade for legaliseringen, så var der lidt utilfredshed over de lange køer og over priserne.

- Det var et helvede. Det var koldt. Men vi havde det sjovt nok alligevel ved at snakke med de andre i køen og ved at dele joints, siger 30-årige Alexandre, der stod i kø i syv timer i Montreal.

Priserne spænder vidt fra 5,25 canadiske dollar (26 kroner) per gram i Quebec til 18,99 canadiske dollar (94 kroner) per gram i Saskatchewan.

Til sammenligning kostede et gram på gaden i Canada 6,79 canadiske dollar (34 kroner) forud for legaliseringen.

Også i den canadiske by Edmonton var der godt gang i salget torsdag.

Det udnyttede en niårig pige ved at opstille en lille bod med småkager.

Det er kendt, at man kan blive lækkersulten efter at have indtaget cannabis, og det var øjensynligt også tilfældet i Edmonton. I hvert fald blev småkagerne udsolgt rigtig hurtigt, lyder det fra den niårige Elina Childs.

Canada og Uruguay er de to eneste lande, der har legaliseret cannabis.