Trump varsler alvorlige konsekvenser i sag om forsvundet journalist: »Det ser helt afgjort ud til, at han er død«

Den amerikanske præsident, Donald Trump, føler sig ganske sikker på, at den saudiske journalist Jamal Khashoggi er død.

Det har han udtalt til en gruppe journalister torsdag aften dansk tid.

Adspurgt om journalisten er død, svarede han ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP:

»Det ser helt afgjort sådan ud. Det er meget trist«.

Trump varslede samtidig, at det vil få »meget alvorlige« konsekvenser for det saudiske styre, hvis det står bag et eventuelt drab.

Præsidenten har ellers fået kritik for at forsvare Saudi-Arabien ved at slå fast, at styret har været »meget tydelige« i deres afvisning af enhver forbindelse til Jamal Khashoggis forsvinden.

Flere har set det som et forsøg på at bevare det gode forhold til Saudi-Arabien, der bl.a. har indgået en aftale om et milliardindkøb af militært udstyr fra USA.

Jamal Khashoggi er sidst blevet set i live den 2. oktober, da han trådte ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, Tyrkiet.

Saudi-Arabien hævder, at han forlod konsulatet, samme dag som han ankom.

Presset vokser på Saudi-Arabien for oplysninger om den forsvundne journalist Jamal Khashoggi.

Kilder i Tyrkiet siger omvendt, at der er beviser for, at han blev dræbt på stedet.

Jamal Khashoggi er statsborger i Saudi-Arabien, men har boet og skrevet for aviser i USA, fordi han har været kritisk over for kongefamilien i Saudi-Arabien og er flygtet af samme årsag.