Smertefuld overvågning af vilde dyr: Radiosendere kortsluttede inde i bjørne

Gennem 19 år har forskere fulgt brune bjørne for at blive klog på deres biologi, adfærd og vandring. Et nyt studie har nu fundet ud af, at den brugte metode har givet alvorlige smerter og skadet bjørnene.

Studiet har undersøgt langtidseffekterne af radiosendere i 305 brune bjørnes bughule over 19 år. De indopererede radiosendere har ført til smertefulde bivirkninger hos bjørnene. Det oplyser forskning.no.

Det viser sig, at implantanterne har ført til alvorlige vævsreaktioner som f.eks. betændelsestilstande hos mange af bjørnene. To bjørne døde efter, at fugt trængte ind i radiosenderne, hvilket fik dem til at ruste og førte til kortslutning.

»Vi konkluderer, at overfladen på implantaterne ikke er vævsvenlige, at den tekniske kvalitet på senderne er dårlig, at implantaterne kan forårsage smertefulde tilstande, og at denne type radiosendere ikke skal bruges på brune bjørne,« udtaler professor Jon M. Arnemo, der har ledet studiet i samarbejde med forskere fra bl.a. Høgskolen i Innlandet, til forskning.no.

Forskerne ændrede metoden undervejs i projektet, således at implantaterne blev taget ud efter tre til fem år, frem for at lade dem forblive i bjørnene livet ud, som ellers er proceduren.

Efter at have opdaget de alvorlige konsekvenser, valgte forskerne at stoppe med at bruge metoden med at indoperere senderne.

Nu håber forskerne, at studiets opdagelse af bivirkningerne også vil får andre forskere til at stoppe med at bruge implantater på brune bjørne såvel som andre vilde dyr.

Metoden er nemlig brugt på tusindvis af pattedyr verden over til at undersøge vilde dyr. Tidligere har fokus hovedsageligt været på overvågningsmetoden og teknikken frem for dyrevelfærden.

Studiet sætter dermed fokus på, at undersøge risikoen for langtidseffekter ved de såkaldte aktive mærkningsmetoder, der fastgør radiosendere eller GPS’er enten i halsbånd eller inde i dyret gennem operation. På den måde kan forskerne følge dyrene gennem radiosending til satellitter og telefonnet og udforske dyrenes eller ukendte hemmeligheder.

Alternativt kan forskere også benytte sig af de såkaldte passive mærkningsmetoder som f.eks. mærkningsringe til fugle. Her bliver informationerne indsamlet gennem observationer, eller når dyrene bliver fanget.