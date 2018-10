Avis havde gemt Khashoggi-artikel i håb om, at han ville dukke op: Nu er artiklen blevet trykt

Mens både demokratiske og republikanske politikere i USA forsøger at presse præsident Trump til at gå hårdere til Saudi-Arabien, har Washington Post offentliggjort den sidste klumme, som journalisten Jamal Khashoggi skrev, inden han formentlig blev myrdet på det saudiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet.

Teksten er en appel til det internationale samfund om ikke at affinde sig med et så autoritært regime som det saudiske. Oppositionelle og medierne bliver holdt i et jerngreb, og der finder dagligt overgreb mod befolkningen sted, skriver han.

Dette er den sidste klumme fra hans hånd, som jeg kommer til at redigere. Debatredaktør Karen Attiah, Washington Post Dette er den sidste klumme fra hans hånd, som jeg kommer til at redigere.

»Disse overgreb udløser ikke længere en modreaktion fra det internationale samfund. De udløser højst et par mundtlige fordømmelser, og så bliver der ellers stille,« skriver Khashoggi, der den 2. oktober gik ind på konsulatet for at ordne nogle dokumenter til sit bryllup og ikke er set siden.

Han formodes myrdet under barbariske omstændigheder. Saudi-Arabiens stærke mand, kronprins Mohammad bin Salman, har varslet en redegørelse for hændelsesforløbet, men har kategorisk afvist selv at være involveret.Der lægges op til en officiel version om, at et forhør af Khashoggi løb ud af kontrol på konsulatet og endte i et drab.

Præsident Trump opfordrer til, at de tyrkiske myndigheder offentliggør de lyd- og båndoptagelser af, hvad der foregik på konsulatet, som de hævder at ligge inde med.

»Løsgående mordere«

Han har skudt skylden på »løsgående mordere«, der har handlet på egen hånd. Internationale medier nævner generalmajor Ahmed al-Assiri, vicedirektør for den saudiske efterretningstjeneste og tæt på kronprinsen, som en, der måske kan have styret en udsendt mordkommando.

Flere medier har offentliggjort fotos af samtlige 15 medlemmer af denne kommando, som menes at stå bag drabet på den systemkritiske Khashoggi. De har alle tilknytning til militæret og sikkerhedstjenesten i Saudi-Arabien, flere i kronprinsens nærmeste omkreds. Bl. a. skal hans personlige livvagt være med.

»Hans sidste klumme«

Khashoggi flygtede sidste år til USA og har været tilknyttet Washington Post.

Avisen oplyser i sin torsdagsudgave, at man har trukket offentliggørelsen af Khashoggis artikel i håbet om, at han ville dukke op igen.

»Men nu er jeg nødt til at se i øjnene, at det ikke vil ske. Dette er den sidste klumme fra hans hånd, som jeg kommer til at redigere,« skriver debatredaktør Karen Attiah i tilknytning til hans artikel.

Jamal Khashoggis sidste klumme: Ytringsfrihed er det, den arabiske verden har allermest brug for

»I disse linjer kommer hans engagement og lidenskab for frihed i den arabiske verden til udtryk. En frihed, som han øjensynlig gav sit liv for,« skriver hun.