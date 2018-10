Abort bliver lovlig i Australiens mest konservative delstat

Parlamentet i Australiens næststørste og mest konservative delstat, Queensland, vedtog onsdag at gøre abort lovlig.

Det skete med stemmerne 50 for og 41 imod.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lovændringen gør det muligt for kvinder at afslutte uønskede graviditeter op til uge 22 og senere end det med godkendelse fra to læger.

Hvis læger i Queensland ikke ønsker at udføre aborter, kræves det nu, at de i stedet henviser kvinderne til andre læger.

Derudover skal sikkerheden skærpes ved abortklinikker. Blandt andet vil det være forbudt at demonstrere indenfor en radius af 150 meter fra en klinik.

Abortforkæmpere har siden 1970'erne kæmpet for at få ændret loven, der indtil nu har kriminaliseret abort.

Lovændringen kommer på et tidspunkt, hvor kvinder er i top i delstatens regering. Parlamentet ledes af en kvinde, Annastacia Palaszczuk, og også regeringens viceleder, Jackie Trad, er mangeårig abortforkæmper.

Annastacia Palaszczuk hylder lovændringen.

- Vi har skrevet historie. Kvinder skal ikke længere frygte at bryde loven, når de tager en så dybt personlig beslutning over deres egen krop, skriver Palaszczuk på Twitter.

Det konservative oppositionsparti Det Liberale Nationale Parti har historisk været imod abort, men forkvinde Deb Frecklington lod forud for onsdagens afstemning partiets medlemmer stemme efter deres egen overbevisning i stedet for efter partiets.

Antiabortgruppen "Cherish Life" (på dansk "sæt pris på livet") kalder resultatet af afstemningen for "katastrofale nyheder".

Den eneste delstat i Australien, hvor det fortsat er ulovligt at få foretaget en abort, er New South Wales, hvor Sydney er hovedstad.

Selv om der ligger flere abortklinikker rundt om i millionbyen, så er det kun kvinder, hvis liv vurderes at være i fare, såfremt de gennemfører graviditeten, der kan få lov til at få foretaget en abort.

Uretmæssigt foretaget aborter kan straffes med fængsel i op til ti år.