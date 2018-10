Pompeo har drøftet saudisk krise i både Ankara og Riyadh

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, førte onsdag drøftelser med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, om den savnede saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Mødet i Ankara fandt sted efter Pompeo havde haft møder med den saudiarabiske kronprins, Mohammed Bin Salman i Riyadh.

Under mødet tilbød Pompeo Tyrkiet, at USA kan hjælpe med efterforskningen af sagen omkring den forsvundne journalist.

Pompeo siger, at Saudi-Arabiens ledere "kraftigt afviser" beskyldninger om, at de på nogen skulle have været involveret i journalistens forsvinden.

Journalisten, der var en fremtrædende kritiker af den saudiarabiske kronprins, blev sidst set, da han gik ind i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober.

- Pompeo og Tyrkiets præsident førte velgørende og frugtbare drøftelser, siger Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu.

Saudi-Arabien har tidligere sagt, at journalisten senere "uskadt forlod konsulatet".

Ifølge Pompeo har saudiaraberne lovet at fremlægge alle resultater fra en tilbundsgående undersøgelse af alle sagens aspekter.

Men i Ankara har en regeringsvenlig avis i grusomme detaljer fremsat beskyldninger om, at journalisten blev tortureret og dræbt inde i konsulatet.

Avisen Yeni Safak siger med henvisning til lydoptagelser, at konsulen på et tidspunkt siger: I må gøre det der uden for. I skaber problemer for mig.

The New York Times rapporterer, at fire af de 15 personer, som Tyrkiets myndigheder har nævnt som mistænkte i sagen, har forbindelser til Saudi-Arabiens magtfulde kronprins.

USA's præsident, Donald Trump, kritiserer den stigende globale fordømmelse af Saudi-Arabien i sagen om den forsvundne journalist.

Han mener, at Saudi-Arabien fortjener at blive betragtet som uskyldigt, indtil det modsatte er bevist.

Mandag og tirsdag har AP og tv-stationen CNN citeret anonyme kilder, der betegnes som tyrkiske embedsfolk, for, at der er fundet beviser for, at Khashoggi blev dræbt på konsulatet.