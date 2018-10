FN: Befolkningstilvækst i afrikanske lande gør det svært at nå udviklingsmål

De lande i Afrika, som ligger syd for Sahara, vil i 2050 stå for over halvdelen af verdens befolkningstilvækst, hvis udviklingen fortsætter som nu.

Samtidig ønsker en femtedel af kvinderne i de afrikanske lande, hvor der bliver født flest børn, at undgå graviditet. Men de har ikke adgang til eller viden om, hvordan de bruger prævention.

Det skriver FN i en ny rapport, som sætter fokus på den globale befolkningstilvækst. Konklusionen er, at der aldrig tidligere har været så stor forskel på, hvor verdens børn bliver født. I flere europæiske lande føder hver kvinde i gennemsnit nu kun 1,5 børn, mens tallet i de fleste andre vestlige lande ligger under 2,5.

I Afrika ser tallet dog helt anderledes ud. I 43 lande, primært i Afrika samt et par lande i Mellemøsten, føder hver kvinde over fire børn. Og det sætter ifølge FN en kæp i hjulet på de globale udviklingsmål.

»Høj fertilitet kan bidrage til ekstrem fattigdom, høj dødelighed blandt mødre og spædbørn og pres på det system, som skal sikre uddannelse og sundhedsydelser,« skriver FN i rapporten.

Det var forventet, at antallet af fødte børn globalt ville falde, efterhånden som færre spædbørn dør. Men det er ikke sket - tværtimod er fertiliteten i mange afrikanske lande fortsat høj, og det giver store udfordringer med fattigdom.

»En høj arbejdsløshed og høj risiko for fattigdom, selv om man har et arbejde, kan skubbe til unge menneskers lyst til at migrere til andre lande. Anslåede 38 pct. af unge mennesker i afrikanske lande syd for Sarara er tilbøjelige til at rejse til andre lande,« skriver FN.

Kondompenge til Afrika skal dæmme op for migranter

FN anslår, at der globalt set er 214 mio. kvinder, som ikke vil være gravide, men ikke har adgang til moderne prævention. Der bør nu sættes hårdt ind på at oplyse kvinderne og give dem rettigheder til at bestemme over deres egne kroppe for at nedbringe fertiliteten, mener FN.

Danmark gav sidste år 91 mio. kr. i støttekroner, så 225 millioner kvinder i verdens fattigste lande kunne få adgang til prævention og dermed nedbringe antallet af fødsler.

Et niveau på 2,1 børn per kvinde anses for at være nødvendigt for at opretholde en voksende befolkning, ikke medregnet indvandring.