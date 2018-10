Saudiarabisk kronprins bedyrer sin uskyld over for Trump

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har tirsdag aften dansk tid i en samtale med USA's præsident, Donald Trump, bedyret sin uskyld i sagen om den forsvundne journalist Jamal Khashoggi.

Det skriver Donald Trump i et opslag på Twitter.

Bin Salman har desuden lovet en "omgående og voksende" undersøgelse af, hvorfor Jamal Khashoggi har været savnet, siden han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Tyrkiet 2. oktober.

- Jeg har lige talt med kronprinsen af Saudi-Arabien, som afviste et hvert kendskab til, hvad der fandt sted i deres konsulat i Tyrkiet, fuldstændigt, skriver Trump.

- Han var sammen med udenrigsminister Mike Pompeo under hele opkaldet og fortalte mig, at han allerede har sat gang i og vil udvide en fuldstændig undersøgelse af sagen. Svar vil blive fremlagt snart.

Mandag og tirsdag har nyhedsbureauet AP og tv-stationen CNN citeret anonyme kilder, der betegnes som tyrkiske embedsfolk, for, at der er fundet beviser for, at Khashoggi blev dræbt på konsulatet.

Saudi-Arabien har accepteret, at tyrkiske efterforskere har undersøgt konsulatet. CNN's anonyme kilde hævder, at der her er blevet fundet spor fra drab og partering af Jamal Khashoggi.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, er rejst til Saudi-Arabien for at få en forklaring. Onsdag rejser han til Tyrkiet og mødes med sin tyrkiske kollega, skriver AP.

Tyrkiske efterforskere har givet avisen Washington Post billeder af syv mænds pas. De syv mænd har ifølge de tyrkiske myndigheder været en del af et hold, der har begået drabet på vegne af Saudi-Arabien.

Avisen har sløret navne og billeder fra passene. Washington Post har ikke fået bekræftet fra anden side, at de tyrkiske efterforskeres anklage er sand.

De tyrkiske efterforskere udtrykker også frustration over saudiaraberne. Ifølge efterforskerne er konsulatet blevet rengjort og væggene malet på ny, forud for at efterforskerne blev lukket ind på konsulatet.

De syv mænd på passene er ifølge tyrkerne en del af et hold på 15, som rejste til konsulatet i Istanbul og hjem igen samme dag som Jamal Khashoggi forsvandt, skriver avisen.