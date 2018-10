Præst hjemvendt fra Tyrkiet bad for Trump

Ved en heltemodtagelse i Det Hvide Hus lørdag takker den amerikanske præst Andrew Brunson præsident Donald Trump.

Han udtrykker sin taknemmelighed over Trumps arbejde for, at han er blevet løsladt efter to års fængsel i Tyrkiet i en terrorrelateret sag.

Under seancen i det Ovale Kontor knæler præsten på gulvet ved siden af præsidenten og lægger en hånd på hans skulder, mens han beder for ham.

Sagen om Andrew Brunson har bragt USA og Tyrkiet på kollisionskurs. Men med løsladelsen vurderer Trump, at der er taget "enorme" skridt fremad i forholdet mellem USA og Tyrkiet.

Brunson, der har været i husarrest siden juli, blev fløjet ud af Tyrkiet fredag. Han ankom lørdag til en lufthavn uden for Washington få timer inden mødet med præsidenten.

Trump har inden mødet takket Tyrkiet. Samtidig benyttede han lejligheden til at understrege, at han ikke har indgået nogen politisk aftale om løsladelsen.

- Jeg laver ikke aftaler hvad angår gidsler. Men det (løsladelsen, red.) blev værdsat af USA, hvilket vil lede til gode - måske fantastiske - relationer mellem USA og Tyrkiet, skrev Donald Trump tidligere på Twitter.

Præsidenten takker særligt Tyrkiets leder, Recep Tayyip Erdogan, for "hans hjælp".

Erdogan svarede tilbage på Twitter ved at pointere, at det var rettens ansvar at løslade præsten, og ikke hans.

- Jeg håber, at USA og Tyrkiet vil fortsatte det gode samarbejde som de allierede, vi er, og kæmpe sammen mod terrorgrupper, skrev han på Twitter.

Den 50-årige amerikanske præst blev ved en domstol i den tyrkiske by Aligaga fundet skyldig i terror.

Den 50-årige præst fra North Carolina var en af de tusinder af mennesker, der blev anholdt i Tyrkiet efter et fejlslagent kupforsøg mod Erdogan i 2016.

Præsten blev anklaget for at støtte kræfter, der stod bag planlægningen af kupforsøget. Ved en domstol i Aligaga blev han fredag fundet skyldig i terror. Han blev idømt en fængselsstraf på tre år, men fik lov at forlade landet.

Domstolen tog højde for Andrew Brunsons gode opførsel, og at han havde siddet i husarrest i mere end to år allerede.