Paven har fyret chilenske biskopper mistænkt for sexovergreb

Pave Frans fratager to chilenske biskopper deres kirkelige pligter.

Det sker, efter at paven lørdag har mødtes med Chiles præsident, Sebastian Piñera, om "den svære situation" i det sydamerikanske land.

De fyrede katolske biskopper har været involveret i en stor skandale om misbrug af børn i det sydamerikanske land, skriver Vatikanet i en pressemeddelelse.

Der er tale om ærkebiskopperne Francisco Jose Cox Huneeus og Marco Antonio Ordenes Fernandez, som fjernes fra deres embede "som en konsekvens af åbenlyst misbrug af mindreårige". De har ikke mulighed for at appellere straffen, der er den hårdeste, de kunne modtage.

I sidste måned fyrede pave Frans også den chilenske præst Fernando Karadima. Han beskyldes for i 1980'erne og 1990'erne at have forgrebet sig på flere teenagedrenge.

Den romerskkatolske kirke er i dyb krise i Chile, efter at der tidligere på året blev offentliggjort en rapport, der viste, at knap 80 medlemmer af kirken har misbrugt børn seksuelt siden 2000.

Flere end halvdelen af dem er blevet kendt skyldige ved en af Vatikanets domstole.

I alt 197 biskopper, præster og andre medlemmer af den katolske kirke i Chile er i dag under efterforskning for seksuelle overgreb.

Flere andre beskyldes for at have ignoreret og dækket over sexmisbrug længere tilbage i tiden.

Pave Frans har undskyldt for skandalen over for chilenerne.

I maj trådte fem biskopper frivilligt tilbage som følge af afsløringerne.