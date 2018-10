Kvinde anholdt for at sælge sexslaver på grænsen til USA

Politiet i Mexico har anholdt en kvinde, som mistænkes for at have bedrevet menneskehandel på grænsen mellem USA og Mexico.

Myndighederne i den mexicanske grænsestat Chihuahua mener, at sagen kan være relateret til sager om flere forsvundne sygeplejerskestuderende tidligere i år.

Kvinden er anklaget for at tvinge en teenagepige og en ung kvinde til at begå seksuelle ydelser for penge. Derudover er hun anklaget for at have begået menneskehandel ved at sælge de to videre over grænsen.

Politiet har fundet frem til kvinden under efterforskningen af tre sygeplejerskestuderendes forsvinden.

De tre studerende, der er mellem 21 og 22 år gamle, boede sammen i en lejlighed i byen Perral, da de blev bortført af en gruppe bevæbnede mænd, der brød ind i deres hjem.

- Den (efterforskningen, red.) har optrevlet et netværk af menneskehandlere, som den anholdte kvinde er en del af. Hun er sandsynligvis koordinatoren af aktiviteterne i regionen, siger statsanklager César Augusto Peniche.

Sagen er et eksempel på den udbredte menneskehandel i Mexico. 341.000 personer lever i moderne slaveri i landet, anslår et globalt indeks for slaveri, som menneskerettighedsgruppen Walk Free Foundation står bag.

Mere end fire ud af fem personer, der udsættes for menneskehandel i Mexico, udsættes også for seksuel udnyttelse, viser myndighedernes statistikker.

- Det er et stigende, alvorligt problem, siger professor Alfredo Limas Hernández.

Han er vicedirektør for Observatoriet for social- og kønsbetinget vold ved universitetet i Chihuahua.

- Regionen er blevet et område, hvor menneskehandel, seksuel udnyttelse og mennesker, der forvinder, er en stigende realitet, siger han.

Han fortæller, at de fleste kvinder, der bliver udsat for menneskehandel, først bliver meldt savnet. Men de ender med at blive fundet døde.

9000 kvinder er meldt savnet i Mexico. Og alene i delstaten Chihuahua er 2000 mænd og kvinder meldt savnet, oplyser myndighederne.