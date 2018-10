Saudi-Arabien og Tyrkiet går sammen om efterforskning i sag om forsvunden journalist

Saudi-Arabien har dannet et efterforskningshold sammen med Tyrkiet, som skal undersøge den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinden. Saudi-Arabien udtrykker "fuld tillid" til den fælles undersøgelse.

- Saudi-Arabien har sendt en delegation til Tyrkiet for at diskutere Khashoggi-sagen, skriver det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu Anadolu.

De saudiarabiske udsendinge skal være i Tyrkiet til ind i næste uge.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han "spiller meget hårdt" over for Saudi-Arabien. Både Storbritannien og Frankrig har tilkendegivet, at det er en meget alvorlig situation, som kan for "alvorlige følger."

Macron: Khashoggis forsvinden er svært alvorlig

Men bortset fra at kræve et saudiarabisk svar på alle spørgsmål vedrørende journalist Jamal Khashoggis forsvinden på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, er der næppe meget Vesten vil gøre.

Politiske iagttagere siger til Reuters, at USA og EU-landene formentligt vil fortsætte med at handle med kongeriget ved Den Persiske Bugt.

Det er i dag den 32-årige saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, som fremstår som lederen af kongeriget. Han er efter mange måneder med nye moderne tiltag og et intensivt diplomati blevet kendt som et smilende ansigt.

Men der er nu mere og mere fokus på en mørkere side ved den unge leder, som står til at blive landets næste konge efter sin aldrende far, kong Salman.

Sagen om forsvunden journalist bekræfter uhyggelig tendens: Ikke mindst i Tyskland tegner 2018 til at blive et annus horribilis Det seneste år er volden imod pressen vokset drastisk.

Mens Salman har presset på for at få kvinder til at køre bil, så er kvinderettighedsforkæmpere blevet fængslet.

Mens han har opfordret til udenlandske investeringer i sit land, er forretningsmænd, kongelige og andre blevet fængslet på anklager om korruption, som mest synes at være anklager brugt selektivt i personlige magtopgør.

Salman blev forsvarsminister, da han var 29 år. I Yemen har han optrappet en krig mod shiamuslimske oprørere, der støttes af Iran.

Khashoggi beskrev Saudi-Arabien som et land præget af frygt, trusler og anholdelser.