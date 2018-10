Tyrkisk anklager har droppet husarrest mod amerikansk præst

International

De første to gidsler blev halshugget og skudt af IS: Hverken Rusland eller Assad vil røre en finger for de sidste 27 Islamisk Stat er trængt op i en krog og truer med at henrette 27 gidsler i Syrien. De pårørende siger, at Assad og hans allierede intet gør for at frelse dem.

FN-fordømmelse af fransk burka-forbud kan ramme Danmark Forbuddet mod at iklæde sig burka i Frankrig er igen på vej til forsiderne på grund af forlydender om, at FN-komité vil kritisere loven for at diskriminere.