Forskere: Naturfænomen kan have sprængkraft næsten som atomvåben

Det første kendte udslag af naturfænomenet skete i 1996 i Yosemite-nationalparken i USA. To massive klippestykker faldt små 700 meter ned fra Glacier Point, og umiddelbart efter lå ikke færre end 1000 træer væltet flere hundrede meter væk fra nedslagsstedet.

Nu har italienske forskere ved Milano-Bicocca universitetet undersøgt effekten af de faldende klippestykker, når den er størst. Fænomenet sker angiveligt hyppigere end man umiddelbart tror. Helt konkret drejer det sig om 22 bekræftede tilfælde i fortrinsvis Alperne og Dolomitterne på godt 20 år.

En MOAB - Mother of All Bomb - er det største ikkenukleare våben i verden. Læg mærke til størrelsen i forhold til bilen bagerst i billedet til højre. Foto: United States Department of Defence

Og resultatet er virkelig frygtindgydende: Når klippestykkernes masse overstiger 10.000 kubikmeter og faldet er over 100 meter, svarer den udløste energi til mere end det der blev udløst, da amerikanerne kastede "Mother of All Bombs" over Afghanistan i april 2017. Faktisk er sprængkraften tæt på kernevåben-niveau.

Omkring en femtedel af den udløste energi går til at knuse klippestykkerne til støv, mens resten udløser en massiv trykbølge og en efterfølgende støvsky. Det var trykbølgen, der i 1996 væltede de 1000 træer i Yosemite-nationalparken.

Når virkeligt store klippestykker falder mod jorden, kan støvskyen lægge sig over det nærliggende område i dagevis. Hændelserne sker typisk på lokaliteter, hvor der af en eller anden grund er sket en hurtig erosion.