Astronauter overlever raketfejl ved opsendelse

En opsending af to astronauter mod Den Internationale Rumstation (ISS) er torsdag slået fejl, og de to astronauter er vendt sikkert tilbage til Jorden.

Det oplyser USA's rumagentur, Nasa, på Twitter.

- Der er sket noget med booster-raketten ved dagen opsending. Vores hold har været i kontakt med besætningen, skriver Nasa.

- Vores hold arbejder med vores russiske partnere for at indhente mere information om problemet med booster-raketten fra dagens opsendelse.

Det var det russiske rumagentur, der stod for dagens opsending. De to astronauter havde kurs mod ISS for at hjælpe med reparationer på stationen.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax har redningsfolk set faldskærme blive udløst, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to astronauter var en russer og en amerikaner.

Begge er tilbage på Jorden og har fået radiokontakt igen ifølge det russiske nyhedsbureau Tass. Ingen af dem er ifølge Tass' unavngivne kilde kommet til skade.

Opsendingen foregik fra Kasakhstan.