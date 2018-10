Se videoen: Orkanen Michaels færd kunne ses fra rumstation

Da den var på sit højeste, blev der målt vindstød på op mod 250 kilometer i timen.

Torsdag morgen dansk tid er orkanen Michael - efter gradvist at være blevet nedgraderet fra en kategori 5-orkan - nu svækket til en tropisk storm.

Der er dog fortsat risiko for kraftig regn, oversvømmelser og voldsomme vindstød i blandt andet staterne Florida, Georgia og Alabama. Således er også mindst to personer - herunder et barn - blevet bekræftet omkommet.

Kort tid inden, at Michael onsdag aften dansk tid gik i land ved Mexico Beach i Florida, kunne astronauter fra Den Internationale Rumstation (ISS) følge med i dens færden.

Foruden de imponerende optagelser, det lykkedes dem at fange, formåede Serena M. Auñón, der har været astronaut hos Nasa siden 2009, også at tage et billede af orkanens øje, som dækker over det vindstille område midt i en orkan.

Billedet af orkanens øje blev taget onsdag. Foto: Nasa via AP/Ritzau Scanpix

ISS er i kredsløb rundt om jorden og befinder sig i en højde af cirka 386 kilometer. Rumstationen bevæger sig med en fart på 27.700 kilometer i timen og fuldfører derfor næsten 16 kredsløb rundt om jorden i døgnet.

Udover at have ført til evakuering af hundredtusindvis af mennesker og krævet enkelte dødsofre har orkanen Michael også efterladt over 400.000 huse og forretninger i Florida, Georgia og Alabama uden strøm.

Ifølge Det Nationale Orkancenter vil vandstanden flere steder kunne stige med op til 4,3 meter som følge af Michaels hærgen.