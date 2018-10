134 millioner piger kan være endt som barnebrude inden 2030

Hvis udviklingen fortsætter som nu, vil 134 millioner piger - mange af dem under 15 år gamle - blive gift frem mod 2030.

Det er konklusionen i en ny rapport fra Red Barnet, der offentliggøres torsdag, som er FN's Internationale Pigedag.

Det svarer i grove træk til, at to millioner piger vil indgå i ægteskaber hvert år. Omkring to millioner af dem er under 15 år.

- Vi har et akut problem som verdenssamfund. Det er tragisk, at så mange millioner piger bliver frarøvet deres fremtid og ikke får mulighed for at bestemme over deres krop, og hvem de vil dele deres liv med, siger Laust Leth Gregersen, der er politisk chef i Red Barnet.

Resolut og øjeblikkelig handling er påkrævet, mener Red Barnet.

Ifølge rapporten er uddannelse en afgørende faktor i kampen for at udrydde børneægteskaber.

Hvis alle piger gennemførte en uddannelse svarende til en dansk folkeskole, ville 50 millioner børneægteskaber slet ikke blive indgået frem mod 2030.

Børneægteskaber er mest hyppige blandt den fattigste femtedel af verdens befolkning.

Antallet af børneægteskaber stiger også i humanitære kriser, hvor det kan være en økonomisk trængt families desperate og kortsigtede udvej at gifte en datter bort for at få en medgift.

- For os er det meget et rettighedsspørgsmål. Før man er myndig, er man ikke parat til at træffe denne her type beslutninger, ligesom man ikke har stemmeret.

- Det handler om, at det er ens egen krop som pige og ens seksuelle relationer. I øvrigt handler det også om at have medbestemmelse over eget liv og den fremtid, man gerne vil have, siger Laust Leth Gregersen.

Ifølge Red Barnet og FN's opgørelser er der ikke et eneste udviklingsland, der er i stand til at møde FN’s verdensmål om at udrydde børneægteskaber i 2030.