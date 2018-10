Trump har talt med saudiske topfolk om savnet journalist

USA's præsident, Donald Trump, har været i kontakt med saudiarabere "på det højeste niveau". Det er sket i forbindelse med sagen om en journalist, der er forsvundet i Tyrkiet.

Det vides ikke, præcis hvem Trump har talt med fra kongeriget, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dog skulle flere i regeringen, herunder udenrigsminister Mike Pompeo, have talt med Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman. De har bedt om yderligere oplysninger i sagen.

Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, der har været kritisk over for sit hjemlands regime, forsvandt i sidste uge.

Han er sidst blevet set gå ind på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul, hvor han skulle hente nogle dokumenter til sit forestående bryllup. Han er ikke set siden, og tyrkiske kilder påstår, at Khashoggi er blevet dræbt.

- Det er en slem situation, siger Trump.

Præsidenten vil gerne invitere Khashoggis forlovede på besøg i Det Hvide Hus.

Samtidig melder den amerikanske regering sig klar til at sende efterforskere til det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

I et radiointerview tidligere onsdag udtalte den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, at FBI-agenter kunne bistå med en eventuel undersøgelse. "Hvis Saudi-Arabien ønsker det".

- USA står klar til at hjælpe på alle tænkelige måder, sagde han.

Jamal Khashoggi, der har været i eksil i USA siden 2017, befandt sig i Istanbul sammen med sin tyrkiske kæreste og besøgte konsulatet 2. oktober.

Hans forsvinden fik onsdag flere menneskerettighedsorganisationer til at kræve, at den amerikanske regering gik ind i sagen - både fordi Khashoggi søgte tilflugt i USA, og fordi Saudi-Arabien er en nær allieret af Washington.

Saudi-Arabien afviser at have noget med sagen at gøre, men har hidtil nægtet at udlevere videoovervågning, der kan bevise, at Khashoggi forlod konsulatet igen.