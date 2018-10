USA åbner for at sende FBI ind på saudisk konsulat

Den amerikanske regering melder sig klar til at sende efterforskere til det saudiarabiske konsulat i Istanbul, hvor den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi forsvandt fra 2. oktober.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I et radiointerview onsdag siger den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, at FBI-agenter kunne bistå med en eventuel undersøgelse, "hvis Saudi-Arabien ønsker det".

- USA står klar til at hjælpe på alle tænkelige måder, siger han.

Jamal Khashoggi, der har været i eksil i USA siden 2017, befandt sig i Istanbul sammen med sin tyrkiske kæreste. Han besøgte konsulatet 2. oktober for at få udleveret personlige papirer.

Khashoggi er ikke set siden. Unavngivne tyrkiske kilder har mistanke om, at han er blevet myrdet på konsulatet.

Tyrkisk tv viser onsdag optagelser af hans ankomst til bygningen og senere af en sort varebil, der kører væk fra konsulatet.

Hans forsvinden fik onsdag flere menneskerettighedsorganisationer til at kræve, at den amerikanske regering gik ind i sagen. Både fordi Khashoggi søgte tilflugt i USA, og fordi Saudi-Arabien er en nær allieret af Washington.

Saudi-Arabien afviser at have noget med sagen at gøre, men har hidtil nægtet at udlevere videoovervågning, der kan bevise, at Khashoggi forlod konsulatet igen.

Khashoggi har tidligere været rådgiver for den saudiarabiske regering. Han har som journalist været stærkt kritisk både i arabisk og vestlig presse mod kongedømmets politik på en lang række områder.

I september 2017 flygtede Khashoggi fra sit hjemland. Han sagde, at han frygtede at blive anholdt, som det er sket for mange andre dissidenter.

Khashoggi har siden boet i eksil i USA, hvor han blandt andet har skrevet for avisen The Washington Post. Han beskriver Saudi-Arabien som et land præget af frygt, trusler og anholdelser.