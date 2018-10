Fakta: Saudiarabisk journalist og systemkritiker er forsvundet

Brexit er gået i hårdknude. Det kan ende med "no deal"-brexit eller måske et "blindt brexit".

Italien kæmper mod et marked, som ikke har tillid til dyr finanslov. Regeringen beroliger med, at stive regler i EU skal laves om.

Indien fører sin egen selvstændige politik og vil købe flere våben i Rusland uanset risikoen for amerikanske sanktioner.

Suede har spillet den første af to koncerter i København.

Ifølge Danmarks Lærerforening er vold, trusler og krænkelser et problem flere steder i landet.

En usædvanlig sikkerhedsbrøler har nu fået konsekvenser for Heathrow Airport i London. Finans

Politiet har foretaget afspærringer i Odense. En mand er kommet til skade, efter at politiet har skudt.

Tyrkisk tv viser optagelser af journalisten Jamal Khashoggi ankomst til konsulat i Istanbul. Læs mere her.

Læs om sagen her:

De tyrkiske myndigheder tror, at en prominent saudiarabisk journalist er blevet dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul.

Genbrug af kodeord øger risikoen for datatyveri. Ikke desto mindre bruger mange samme login til flere konti.

Den nye Ford Fiesta Active er et bud på en lidt højere og mere trendy udgave af den populære minibil.

Polakkerne er glade for deres kulinariske traditioner. Både stjernerestauranter, kæderestaurationer og statsstøttede mælkebarer tager dig med på en rejse til specielle lokale smagsoplevelser – eller tilbage i tiden.

