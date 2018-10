Vaginale trådnet-implantater: Australien undskylder for årtiers ”pine og smerte”

Den gennemborende smerte ved fødsler ender ikke nødvendigvis, når barnet kommer til verden. Der kan være komplikationer, der kan afhjælpes ved at indføre medicinske implantater til at sikre mod fødselsskader. Det vaginale trådnetimplantat har tidligere været en af løsningerne.

Den løsning har imidlertid ført til store smerter for kvinder og adskillige retssager i Storbritannien, USA, Canada og Australien. Metoden er også kendt og kritiseret herhjemme.

Det medicinske implantat har ødelagt adskillige liv, konkluderede en undersøgelse fra det australske senat i marts, oplyser BBC. En undersøgelse har anslået, at det drejer sig om ca. 15.000 kvinder i Australien gennem de seneste to årtier.

Kvinder sagsøger sundhedsvæsenet: "Barbarisk" praksis ødelagde vores kønsdele

Den australske undersøgelse viste, at mange af de frygtede konsekvenser var blevet til virkelighed. Som følge af implantatet har kvinder rapporteret kroniske og invaliderende smerter, der har betydet ”ødelæggende indvirkning” på deres liv, forhold og karriere.

Det lille net har ført til blødning, nerve- og vævskader, gennemborede organer og at trådnettet eroderer ind i vagina.

Skandalen fik derfor onsdag den australske sundhedsminister Greg Hunt til at undskylde for implantatet: »På vegne af den australske regering undskylder jeg til alle de kvinder, der har oplevet den historiske pine og smerte, der kommer fra trådnets-implantaterne.«

Kvinder har fået det net-lignende stof placeret i vagina med henblik på at fungere som stillads til at støtte organer som f.eks. blæren, og holde organerne på plads og modvirke inkontinens og diskusprolapser.

Greg Hunt beklager og anerkender, at problemet med apparatet uset har udfoldet sig over årtier under den nuværende regering.

Sidste år bandlyste regeringen to slags trådnetimplantater, efter at de var blevet som klassificeret som havende “høj risiko”. Nogle netapparater er dog stadig lovlige og bliver anvendt.

Nu vil den australske regering tage yderligere skridt hen imod bedre behandling og overblik ved at følge undersøgelsens anbefalinger og forbedre reguleringen af medicinske apparater.

Professor: Ny sundhedsskandale

Den samme kritik af metoden og risikoen for smertefulde konsekvenser har også været oppe at vende i Danmark. I Ugeskrift for Læger blev nettet allerede tilbage i 2012 kaldt for ”en tikkende bombe”, fordi komplikationerne ved implantaterne kan være alvorlige og i enkelte tilfælde endda dødelige.



Professor i gynækologi på Herlev Sygehus Gunnar Lose har bl.a. tidligere advaret imod netimplantaterne og kritiseret sundhedsvæsnet for manglende overblik og regulering af medicinske apparater.