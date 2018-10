En tredjedel af britiske piger bliver chikaneret, når de har skoleuniform på

Når piger i Storbritannien trækker i skoleuniformen og begiver sig ud af døren, er det med fare for uønsket opmærksomhed. Stirren, fløjten og at blive befamlet er ikke ulamindeligt, fortæller flere skolepiger.

Ifølge en research af children’s charity Plan International UK er det en tredjedel af britiske skolepiger, som bliver seksuelt chikaneret, når de har deres skoleuniform på. Det skriver CNN.

Adskillige unge kvinder har beskrevet, hvordan mænd har forsøgt at tage billeder under deres nederdel eller har befamlet dem i offentlig transport.

»Jeg var i min skoleuniform, min folkeskoleuniform faktisk, og den her fyr dytter ad mig. Jeg ville ikke dreje rundt, og han blev ved med at dytte, så han ophidsede mig,« fortæller 20-årige Zanelle fra Manchester bl.a. i rapporten, oplyser CNN.

Rapporten har undersøgt 1.004 piger og kvinder i alderen 14 til 21 år i Storbritannien. To tredjedele af dem har oplevet seksuel opmærksomhed eller fysisk kontakt i det offentlige rum.

Pigerne mærker allerede den seksuelle opmærksomhed første gang, når de kun er 8 år. Hver ottende oplever den uønskede opmærksomhed som 12-årig. De føler sig seksualiserede og som mål for ældre mænds fetich.

Hver syvende pige i rapporten beskriver, at de er blevet forfulgt, når de går rundt i uniform, mens 8 pct. fortæller, at fremmede har taget billeder af dem uden deres tilladelse.

De ubehagelige oplevelser har bl.a. fået forældrene til den 14-årige Nyasha fra Belfast til at forbyde hende at gå ud i hendes uniform, fordi den får hende til at se ældre ud.