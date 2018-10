Endnu en russisk agent er identificeret efter giftangreb

Han rejste ind i Storbritannien under navnet Alexander Petrov. Men det er ikke hans rigtige navn.

I virkeligheden hedder han Alexander Mishkin, han er 39 år, agent i den russiske militære efterretningstjeneste GRU, og han er mistænkt for i marts i år at have forsøgt at dræbe den russiske dobbeltagent Sergej Skripal med nervegift i den britiske by Salisbury.

Det er den britiske journalistiske gravergruppe Bellingcat, der i samarbejde med russiske The Insider, som har fundet frem til russerens rigtige navn.

»Vi har med sikkerhed identificeret den anden mistænkte, som rejste til Salisbury under navnet Alexander Petrov,« skriver Bellingcat og uddyber, at man har identificeret manden ved hjælp af interviews med folk, der kender ham, samt ID som eksempelvis Alexander Mishkins rigtige pas.

Alexander Mishkin er ifølge Bellingcat en erfaren militærlæge i GRU og har flere gange i perioden 2011-2018 rejst rundt under aliaset Alexander Petrov.

Det var også Bellingcat og The Insider, der sidst i september også afslørede navnet på den første mistænkte bag giftangrebet. Gruppen har varslet, at man tirsdag vil fremlægge fuld dokumentation for, hvordan man fandt frem til mandens identitet.

Ifølge Bellingcat hedder den anden mistænkte, som udgav sig for at hedde Ruslan Bosjirov, i virkeligheden Anatolij Tjepiga. Han var også agent i GRU.

Samtidig har britisk politi identificeret en tredje russer, der rejste til Salisbury for at rekognoscere, før de to agenter angiveligt sprøjtede nervegiften Novichok på hoveddøren til Skripals hus med en parfumeflaske.

»Der er jo så mange, der ligner hinanden«: Beviserne tårner sig op mod Kreml Nye daglige afsløringer har skudt Putins forklaringer om giftangrebet på en russisk dobbeltagent i Salisbury i sænk.

I første omgang hed det sig, at mændene blot var turister, og at ingen - især ikke de russiske myndigheder - kendte noget til dem.

Ved hjælp af lækkede dokumenter fra Rusland har journalisterne på Bellingcat dog pillet de to mænds historie fra hinanden og dokumenteret, at deres pas var udstedt af efterretningstjenesten.

I sidste uge forpurrede de hollandske myndigheder et hackerangreb fra den russiske efterretningstjeneste og udviste fire agenter, der viste særlig interesse for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW.

Navnene på de fire tilbageholdte russere, der i april forsøgte at hacke sig vej ind i OPCW's hovedkvarter i Haag, åbnede døren til et arkiv med over 300 navne på andre spioner.

Arkivet indeholdt navne, fødselsdatoer, pasoplysninger og mobilnumre på de formodede spioner.