FN-klimapanel: Enhver ekstra opvarmning har betydning

Det har stor betydning, om temperaturen på Jorden stiger med 1,5 eller 2 grader i forhold til før industrialiseringen.

Sådan lyder det i en ny klimarapport fra FN's Klimapanel, IPCC, der fremlægges mandag. Panelet har kigget på, hvilken forskel det gør for klimaet, om temperaturen er steget med 1,5 eller 2 grader i år 2100.

- Enhver ekstra opvarmning har betydning. Især siden en opvarmning på 1,5 grader eller mere øger risikoen for længerevarende og uoprettelige ændringer som tab af økosystemer, siger Hans-Otte Pörtner, medformand i en af klimapanelets arbejdsgrupper, i en pressemeddelelse.

I dag er temperaturen på kloden allerede steget med cirka 1 grad siden cirka 1850. Og ifølge rapporten har denne stigning allerede haft betydning.

Hvis Jorden bliver 1,5 grader varmere, vil det i år 2100 betyde, at vandstanden i havene er steget omkring ti centimeter mindre, end hvis temperaturstigningen kommer op på 2 grader.

Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer og administrerende direktør for Nansen Centeret i Bergen, peger på, at man allerede ved den nuværende globale opvarmning ser, hvordan det har påvirket isen.

- Vi har set det allerede nu ved 1 grad, at Antarktis er blevet ustabil, og det samme gælder indlandsisen på Grønland. Isen trækker sig tilbage. Der er mere is, der flyder ud i havet, siger han og peger på, at det også skaber en dynamisk effekt.

- Når først lastbilen ruller, skal der en kæmpestor påvirkning for at trække den i den modsatte retning og standse den. Det er det samme med iskapperne. Nu er de kommet derop, hvor de er i dynamisk bevægelse, siger han.

Derfor mener han også, at det er utopi at tro, at man kan nå målet fra Paris-klimaaftalen om en stigning på maksimum 1,5-2 grader.

- Jeg ser det som en meget svær mission med 1,5 og 2 grader, fordi IPCC i den seneste rapport siger, at der skal sætte massivt ind i begrænsningen af CO2 i atmosfæren. Det er en massiv indsats her og nu. Vi har ikke tid til at vente, siger han.

Desuden viser rapporten, at en isfri sommer i Det Arktiske Ocean sandsynligvis vil forekomme en gang hvert århundrede ved en temperaturstigning på 1,5 grader.

Bliver det derimod 2 grader varmere, vil det ske en gang hvert årti, lyder det.