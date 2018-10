Nu forholder paven sig direkte til anklagerne i kirkens største skandale

Pave Frans har givet grønt lys for en »grundig undersøgelse« af alle Vatikanets dokumenter.

Undersøgelsen skal klarlægge, hvordan den overgrebsanklagede tidligere kardinal Theodore McCarrick i årevis kunne beholde sin stilling, selv om der var anklager mod ham, og højtstående personer i kirken - ifølge kritikere inklusive selve Paven - kendte til anklagerne mod kardinalen.

I en meddelelse skriver Vatikanet, at man er opmærksom på, at »en sådan undersøgelse af fakta og sagens omstændigheder kan belyse, at der er blevet taget nogle valg, som ikke viser en moderne tilgang til sådanne sager«.

»Hverken det at begå overgreb eller at dække over det kan længere tolereres, og det er ikke længere acceptabelt at behandle biskopper, som har misbrugt eller dækket over misbrug, anderledes end alle andre,« skriver paven i meddelelsen.

Det er første gang, paven har forholdt sig til anklagerne om, at han skulle have dækket over mangeårige overgreb.

Ærkebiskop hævder: Paven har kendt til kirkens sexmisbrug i flere år

Vatikanet fastholder i pressemeddelelsen, at paven først blev informeret om anklagerne mod Theodore McCarrick, som indtil for nylig var en af den katolske kirkes mest højtstående medlemmer, i 2017.

Anklager, som blev bakket om med dokumentation, der i år førte til, at kardinalen blev suspenderet fra sit embede.

Ærkebiskop Carlo Maria Vigano, som er tidligere ambassadør for Vatikanet i USA, skrev i august i år en 11 sider lang erklæring, hvori han hævdede, at han allerede i sommeren 2013 - få måneder efter at pave Frans blev indsat - fortalte paven om flere sexanklager mod Theodore McCarrick.

Intern kritik bobler i den katolske kirke: Holder reformpaven hånden over vennerne? Under oprydningen efter de mange hårrejsende misbrugssager i den katolske kirke rettes kritikken nu også mod pave Frans selv. Hele hans kurs for kirken er til debat, og hans modstandere slår hårdt.

Ifølge ærkebiskop Vigano bad den forrige pave, pave Benedikt, endda kardinalen om at trække sig tilbage til »et stille liv med bøn og bodshandling«. Men pave Frans reagerede ikke på beskeden om alle anklagerne mod Theodore McCarrick og lod kardinalen fortsætte i årevis som en af den katolske kirkes ansigter udadtil.

Det er disse anklager mod paven, og den følgende vrede blandt den katolske kirkes medlemmer, paven med den kommende undersøgelse vil imødekomme.

Søndag forsvarede en ledende kardinal i Vatikanet, Marc Ouellet, paven i meget direkte vendinger og opfordrede til, at Carlo Maria Vigano trak sine »blasfemiske« udsagn om paven tilbage.

Paven har tidligere opfordret til total åbenhed i den katolske kirke.

Meddelelsen fra Vatikanet kommer efter en periode med flere møder i Vatikanet, hvor paven og biskopper har diskuteret, hvordan man kan beskytte mindreårige mod seksuelle overgreb.