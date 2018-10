Brugen af Utzons operahus som reklamesøjle skaber protester

Den danske arkitekt Jørn Utzons ikoniske operahus i Sydney i Australien er verdenskendt for sine strålende hvide skaller.

Men regeringen i den australske delstat New South Wales, hvor Sydney er hovedstad, presser på for at bruge Operahusets facade som en lysende reklamesøjle for det store hestevæddeløb, Everest Race, der skal afholdes i Sydney næste weekend.

Debatten om den kommercielle brug af byens arkitektoniske vartegn har sat sindene i kog hos australierne, skriver nyhedsbureauet AFP.

Og midt i de langtrukne forhandlinger har regeringen fredag trumfet en beslutning igennem og beordret Operahusets ledelse at tillade logoet og farverne fra Everest Race på facaden.

Bygningen har tidligere været brugt til at promovere store sportsbegivenheder, eksempelvis OL.

Men Operahusets direktør, Louise Herron, sagde forud for regeringens ordre, at hun ikke ville lade Operahuset bruge som "reklamesøjle".

- Vi vil kunne miste vores status som verdenskulturarv, sagde hun til lokale medier.

Operahusets ledelse frygter desuden, at det vil føre til, at hvem som helst kan bruge bygningen til kommercielle formål.

- Det internationale samfund ville se os som nogen, der ikke respekterer denne juvel, dette mesterværk af menneskelig kreativitet og genialitet, den mest storslåede bygning i det 20. århundrede, sagde Louise Herron.

Regeringen i New South Wales er uforstående over for kritikken. Regeringens væddeløbsminister, Paul Toole, forsvarer beslutningen med, at den "under ingen omstændigheder vil devaluere Operahusets værdi".

- At promovere Everest på denne måde stemmer overens med den måde, vi har promoveret andre begivenheder, siger han.

Det drejer sig eksempelvis om LGBT-festivalen Mardi Gras, det kinesiske nytår og kampe med det australske rugbylandshold.

Sydneys overborgmester, Clover Moore, mener omvendt, at projektet er et udtryk for "grov kommercialisering".

En underskriftsindsamling imod delstatsregeringens beslutning har desuden fået 30.000 underskrifter på blot to dage.