Brexit er gået i hårdknude. Det kan ende med "no deal"-brexit eller måske et "blindt brexit".

Med 51 stemmer for og 49 imod klarede Trumps dommer lige netop skærene inden den afgørende afstemning lørdag.

I denne weekend kan rumænere sige ja til at omdefinere ægteskabet, så det kun kan være mellem en kvinde og en mand.

De kinesiske mikrochips skulle ifølge et amerikansk medies afsløringer have skaffet Kina hemmelige amerikanske informationer om droner, krigsskibe og andre forsvarshemmeligheder.

Kina beskyldes for beskidte teknologiske tricks:

Tusindvis af pensionister må konstatere, at den opsparing i indekskontrakter, der skulle have sikret dem i 10 år, kun rækker til otte-ni år. Dermed går de glip af tilskud fra staten.

Shinzo Abe er genvalgt som formand for LDP og kan blive Japans længst siddende regeringsleder.

Den japanske rumfartsorganisation har lirket to små robotter ned på asteroiden Ryugu.

Det omfatter blandt andet missiler til sænkning af skibe, jord-til-luft missiler og udstyr til at sabotere elektronisk kommunikation.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, har sagt, at Kina har opstillet en række forskellige militære våben i Det Sydkinesiske Hav.

Amerikanske talsmænd siger, at øvelsen ikke er vendt mod Kina.

Basen ligger omkring 250 kilometer fra Scarborough Shoal, som Filippinerne gør krav på, men som Kina har taget kontrol over.

- Denne manøvre, der har kodenavnet Kamandag, markerer den første gang, at pansrede japanske militærkøretøjer anvendes i udlandet siden 1945, hvor Japan fik en pacifistisk forfatning efter dets nederlag i verdenskrigen, siger den japanske major Koki Inoue.

50 ubevæbnede japanske soldater i camouflageuniformer gik under manøvren bag pansrede køretøjer og samlede "sårede" soldater op.

Samtidig skulle amerikanske og filippinske soldater under øvelsen erobre et stykke land, som var indtaget af en "terrorgruppe".

Det er et mindre japansk kontingent, som er med i øvelsen. Her har japanerne fået tildelt en humanitær rolle.

Japanske soldater stormede lørdag en strand i Filippinerne under en fælles militær øvelse med USA og filippinske styrker.

For første gang siden 1945 er japanske styrker med panserkøretøjer på manøvre i Filippinerne.

Det står for: Byrådet vil Ødelægge udsigt til Himmel og Hav.

München er hovedkvarter for nogle af Tysklands største og vigtigste virksomheder som Siemens og BMW, og så er byen vært for verdens vigtigste ølbegivenhed. I denne weekend afsluttes dette års oktoberfest men øl præger byen hele året rundt.

To virksomheder, der producerer eksklusive plankegulve og kompromisløse snedkerkøkkener, er rykket ind i det ikoniske Aarhus-byggeri Mejlborg.

