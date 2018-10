Brexit er gået i hårdknude. Det kan ende med "no deal"-brexit eller måske et "blindt brexit".

Med 51 stemmer for og 49 imod klarede Trumps dommer lige netop skærene inden den afgørende afstemning lørdag.

I denne weekend kan rumænere sige ja til at omdefinere ægteskabet, så det kun kan være mellem en kvinde og en mand.

De kinesiske mikrochips skulle ifølge et amerikansk medies afsløringer have skaffet Kina hemmelige amerikanske informationer om droner, krigsskibe og andre forsvarshemmeligheder.

Kina beskyldes for beskidte teknologiske tricks:

Tusindvis af pensionister må konstatere, at den opsparing i indekskontrakter, der skulle have sikret dem i 10 år, kun rækker til otte-ni år. Dermed går de glip af tilskud fra staten.

Der er tilsyneladende et flertal i Senatet i USA bag at gøre Brett Kavanaugh til dommer ved USA's højesteret.

Den gavmilde giver har valgt at være anonym, men har efterladt sig en maskinskrevet seddel.

Knogleresterne menes at stamme fra soldater, der blev dræbt i Stalingrad under Anden Verdenskrig.

Kæmpeskildpadderne er blevet et symbol på øgruppen, der var inspirationen til Charles Darwins evolutionsteori.

Galapagosøerne blev i 1979 optaget på Unescos liste over Verdens Naturarv.

Der er 12 arter af galapagos-skildpadder - en for hver af øgruppens 12 største øer.

Tyvene står således over for en fængselsstraf på op mod ti år, hvis de bliver fanget.

Galapagos' skildpadder er en stor turistattraktion, og Ecuador har indført hårde straffe for forbrydelser, der går ud over naturen, miljøet og dyrelivet.

Der er ingen videoovervågning af skildpadderne på avlscenteret, og Washington Paredes mener, at bevogtningen har været for dårlig.

Han oplyser, at tyveriet fandt sted tirsdag i sidste uge.

- De blev alle taget på én gang. 123 i alt. Det var et røveri, siger Washington Paredes, talsmand for den ecuadorianske regering, ifølge AFP.

En gruppe tyveknægte har stjålet 123 unge kæmpeskildpadder fra et avlscenter på Galapagosøerne.

Gerningsmændene bag stort skildpaddetyveri står over for fængselsstraf på op mod ti år, hvis de bliver fanget.

Det står for: Byrådet vil Ødelægge udsigt til Himmel og Hav.

München er hovedkvarter for nogle af Tysklands største og vigtigste virksomheder som Siemens og BMW, og så er byen vært for verdens vigtigste ølbegivenhed. I denne weekend afsluttes dette års oktoberfest men øl præger byen hele året rundt.

To virksomheder, der producerer eksklusive plankegulve og kompromisløse snedkerkøkkener, er rykket ind i det ikoniske Aarhus-byggeri Mejlborg.

