Rapport: Kina har spionværktøj i millioner af computere

Det kinesiske militær har installeret spionværktøj i computerkomponenter, der er blevet sendt rundt til brugere i mange forskellige lande, skriver Bloomberg Businessweek.

Den amerikanske komponentproducent Supermicro står i centrum for magasinets afsløringer om den kinesiske chip, der skulle hacke amerikanske computersystemer.

Selskabet har ifølge Bloomberg Businessweek en kinesisk underleverandør, som skal have ladet agenter fra det kinesiske militær plante spionværktøjer på komponenter, som blev leveret til Supermicro.

- Tænk på Supermicro som en form for hardwarens Microsoft. At angribe der svarer til at angribe Windows - det er som at angribe hele verden, siger en anonym kilde til Bloomberg.

Kilden skal ifølge magasinet være en tidligere amerikansk efterretningsagent. Bloomberg har talt med 17 ikke navngivne kilder, hvoraf seks er eller har været ansat i de amerikanske efterretningstjenester.

Supermicro og to af selskabets kunder, Apple og Amazon, benægter påstandene i artiklen.

Kinas udenrigsministerium kommenterede ikke påstandene fredag.

Det britiske sikkerhedsorgan for sikkerhed i cyberspace udtrykker tillid til udsagn fra Amazon og Apple, som afviser rapporten i Bloomberg Businessweek.