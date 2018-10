Afrikansk læge og IS-overlevende modtager Nobels fredspris

Nobels fredspris for 2018 går til lægen Denis Mukwege og den irakiske yazidiforkæmper Nadia Murad.

Den congolesiske læge og gynækolog Denis Mukwege har specialiseret sig i at hjælpe kvinder, der er blevet gruppevoldtaget.

Han er blevet en af verdens førende eksperter i, hvordan man helbreder de indre skader efter voldtægt.

Kurdiske Nadia Morad er medlem af det religiøse yazidi-mindretal. Hun blev taget til fange af Islamisk Stat i 2014, solgt som slave, tortureret og voldtaget.

Hun slap væk og er i dag menneskerettighedsaktivist, der arbejder for at hjælpe flygtninge og ofre for trafficking. Hun har vist stort mod ved at stille sig frem og fortælle om sine egne lidelser.

Den norske nobelkomité sagde, at parret fik prisen "for deres bestræbelser på at afslutte brugen af ​​seksuel vold som krigsvåben og væbnet konflikt."

Du kan læse mere on Nobelpriskomiteens begrundelse for tildelingen her.

331 var indstillet til fredsprisen. Blandt dem USA's præsident Donald Trump. Han var blevet indstillet af to norske politikere for for sin indsats for fred på Den Koreanske Halvø.

Medmindre forslagsstillere selv går ud og fortæller, hvem de har nomineret, så holdes navnene på de nominerede hemmeligt i 50 år.

Fredsprisen uddeles hvert år af den norske nobelkomité.