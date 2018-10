Fakta: Tre Nobelpriser i kemi der påvirker vores hverdag

Nobelprisen i kemi 2018 går til amerikanerne Frances H. Arnold og George P. Smith samt briten Sir Gregory P. Winter. De har på forskellige måder forsket i, hvordan enzymer kan bruges.

Arnold har forsket i at gøre enzymer mere aktive, så enzymerne i eksempelvis vaskemiddel virker bedre.

Det har gjort, at tøj kan vaskes ved lavere temperatur, men stadigvæk blive rent. Det er en grønnere måde at vaske sit tøj på.

Her er tre Nobelpriser i kemi, som stadig påvirker mennesker verden over.

1995: Paul J. Crutzen, Mario J. Molina og F. Sherwood Rowland bidrog væsentligt til at forstå nedbrydningen af ozonlaget og modtog derfor Nobelprisen.

De tre forskere skabte stor debat i USA i 1970'erne ved at gøre opmærksom på faren ved et svindende ozonlag. De seneste år er ozonlaget begyndt at hele på grund af en verdensomspændende indsats mod ozonnedbrydende gasser.

1958: Britiske Frederick Sanger forskede i stoffet insulins opbygning og modtog Nobelprisen i både 1958 og 1980. Hans forskning har gjort det muligt at kortlægge menneskers arvemasse og ført til en række nye lægemidler, for eksempel væksthormon.

1945: Finske Artturi Virtanens forskning bruges stadig af landmænd verden over. Han opfandt AIV-foderet, der bliver produceret ved en særlig form for syregæring.

Metoden gør planter langtidsholdbare og sørger for at bevare næringsstofferne i planten. Gennembruddet har haft stor betydning for folkesundheden særligt i lande med kolde vintre.

Kilder: Nobelprize.org, Den Store Danske.