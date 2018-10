Trio modtager Nobelpris i kemi for arbejdet med proteiner

Frances H. Arnold, George P. Smith og Gregory P. Winter modtager årets Nobelpris i kemi for deres arbejde med proteiner, oplyser nobelpriskomitéen onsdag.

Frances H. Arnold modtager halvdelen af prisen, mens George P. Smith og Gregory P. Winter deler resten.

- Årets kemiske prismodtagere har taget kontrollen over evolutionen og anvendt de samme principper - genetisk forandring og udvælgelse - for at udvikle proteiner, som løser menneskehedens kemiske problemer, skriver The Nobel Prize på Twitter.