Er ny rumopdagelse en alvorlig trussel mod Mars-rejser?

Elon Musk har længe været fortaler for en kolonisering af Mars for at bevare menneskeheden på langt sigt. Og den amerikanske rumfartsorganisation Nasa har planer om en mission til den røde planet i 2030'erne. Men ikke alene er Mars ugæstfri på mange områder - nu siger forskere, at den kosmiske stråling udsætter rumrejsende for kræft, hjerneskader og hurtigere aldring, fremgår det af et studie offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Det er ikke mindst tunge elektrisk ladede ionpartikler, der er problemet. Med de nuværende metoder til at beskytte astronauter er det vanskeligt at undgå de skadelige virkninger af strålingen.

»Og selv om der muligvis kan udvikles en medicin, der kan modvirke strålingens konsekvenser, så er vi ikke i nærheden af en løsning endnu,« fortæller Kamal Datta, leder af undersøgelsen og projektleder hos Nasa.

Det er ikke korte rejser til Månen, der er problemet. Her kan påvirkningen ikke nå at blive så stor, at skaderne bliver omfattende. Men ved længere missioner i rummet og til Mars vokser bekymringerne for astronauternes helbred.

Forskere vil nu sætte massivt ind på at finde en løsning for kommende rumrejsende. Mennesker på Jorden er beskyttet mod de tunge ioner af planetens magnetfelt.