Forskertrio får Nobelprisen for forskning i laserfysik

Årets Nobelpris i fysik går til amerikaneren Arthur Ashkin, franskmanden Gerard Mourou og canadieren Donna Strickland for deres "banebrydende" arbejde med laserfysik. Det oplyser Karolinska Institutet.

Ashkin modtager prisen for opfindelsen af den optiske pincet, der med fokuserede laserstråler kan fange og manipulere små partikler, atomer og molekyler.

Mourou og Strickland får prisen for deres metode til at generere ultrakorte, højintensive impulser.

- Dette års Nobelpris går til opfindelser, der har revolutioneret laserfysikken. Ekstremt små objekter og ufatteligt hurtige processer fremstår nu i et nyt lys, skriver instituttet i et opslag på Twitter.

- Avancerede præcisionsinstrumenter åbner for nye, uudforskede forskningsområder og en lang række af industrielle og medicinske anvendelser.

De tre modtagere har arbejdet med forskellige områder af laserfysikken, men de deler altså dette års pris.

Med prisen bliver Donna Strickland den blot tredje kvinde, der modtager Nobelprisen i fysik. I 1903 fik Marie Curie prisen for sin stråleforskning, og i 1963 var det amerikaneren Maria Goeppert-Mayer, der blev belønnet for sin forskning i kernefysik.

- For det første, så tænker man, at det er vanvittigt, siger en beæret Donna Strickland via telefon til Karolinska Institutets ceremoni i Stockholm.

Arthur Ashkin, der opfandt den optiske pincet i 1970, kunne i september fejre sin 96-års fødselsdag. Han er dermed den ældste person, der nogensinde er blevet tildelt en Nobelpris.

Nobelprisen er blevet uddelt siden 1901 og omfatter foruden diplom og en guldbelagt medalje en check på ni millioner svenske kroner, hvilket svarer til 6,5 millioner danske kroner.